Caro carburante l' Ars approva l' emendamento | 30 milioni per autotrasporto agricoltura e pesca
L'assemblea regionale ha approvato un emendamento del governo che prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro destinati a contributi per i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. La decisione riguarda specificamente le risorse finanziarie destinate a sostenere queste attività. L'emendamento fa parte di un provvedimento più ampio approvato durante la sessione legislativa.
Approvato un emendamento del governo regionale che prevede lo stanziamento di 30 milioni sotto forma di contributi per i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. Ad annunciarlo è il presidente Renato Schifani, come anticipato ieri insieme al presidente dell'Ars, Gaetano.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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