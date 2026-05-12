Caro carburante 30 milioni di contributi a fondo perduto per autotrasporto pesca e agricoltura

Il governo ha stanziato 30 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati a settori come autotrasporto, pesca e agricoltura. La misura copre parzialmente i costi aggiuntivi derivanti dagli aumenti di prezzo dei carburanti, causati dalla crisi in Medio Oriente. I fondi sono disponibili per le imprese che operano tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. La misura mira a sostenere le attività più colpite dall’incremento dei costi energetici.

Contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. È quanto prevede.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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