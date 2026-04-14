Caro carburanti interviene la Regione | In arrivo 25 milioni per sostenere autotrasporto agricoltura e pesca
La Regione ha annunciato l’arrivo di un fondo di 25 milioni di euro destinato a sostenere i settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. L’obiettivo è contrastare le difficoltà economiche che interessano queste filiere produttive sull’isola. Il governo regionale sta preparando un emendamento per mettere in atto questa misura, che dovrebbe essere approvata a breve. La somma si inserisce in un intervento più ampio per affrontare le criticità economiche del momento.
Il governo regionale sta predisponendo un emendamento da 25 milioni di euro con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell’isola.La misura nasce per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti, aggravati dagli eventi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Caro carburanti, dalla Regione 25 milioni per imprese e trasporti: aiuti anche ad agricoltura e pescaUn intervento da 25 milioni di euro per sostenere le imprese che fanno i conti con l’aumento, sempre più insostenibile, del costo dei carburanti.
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