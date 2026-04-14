Caro carburanti interviene la Regione | In arrivo 25 milioni per sostenere autotrasporto agricoltura e pesca

La Regione ha annunciato l’arrivo di un fondo di 25 milioni di euro destinato a sostenere i settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. L’obiettivo è contrastare le difficoltà economiche che interessano queste filiere produttive sull’isola. Il governo regionale sta preparando un emendamento per mettere in atto questa misura, che dovrebbe essere approvata a breve. La somma si inserisce in un intervento più ampio per affrontare le criticità economiche del momento.