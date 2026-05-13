caro carburante e soluzioni innovative bromance lancia il nano additivo per gasolio

Il prezzo del carburante resta una delle principali difficoltà per il settore dell'autotrasporto, spingendo aziende e consumatori a cercare soluzioni alternative. Recentemente, un'azienda ha annunciato il lancio di un nano additivo per gasolio, pensato per migliorare le prestazioni del carburante. Questa novità si inserisce in un quadro di ricerca di nuove tecnologie per ridurre i costi e ottimizzare l’efficienza delle flotte di mezzi pesanti.

Il costo del carburante rappresenta oggi una delle principali criticità per il settore dell'autotrasporto. Le imprese sono così costrette a ripensare modelli operativi e strategie di gestione, allo scopo di garantire sostenibilità e competitività. Una dinamica che incide sulla capacità economica delle aziende, rendendo sempre più necessario il ricorso a soluzioni efficienti e innovative. Il nano additivo per gasolio, ad esempio, consente di ottenere una riduzione dei consumi fino al 25%, migliorando l'efficienza dei mezzi, senza richiedere modifiche tecniche o investimenti strutturali. La proposta, illustrata a Roma, presso il Montecitorio...🔗 Leggi su Iltempo.it

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