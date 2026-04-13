Caro carburante la Regione studia soluzioni per il trasporto merci nello Stretto

La Regione sta valutando possibili soluzioni per il trasporto delle merci nello Stretto di Messina, dove il crescente costo del carburante rischia di bloccare il servizio di traghettamento tra le due sponde. La situazione si aggrava a causa degli aumenti dei prezzi del petrolio, influenzati dal conflitto in Medio Oriente, e preoccupa chi si occupa di logistica e trasporti nella zona.

Il caro carburante potrebbe di fatto paralizzare lo Stretto di Messina. È proprio il servizio di traghettamento delle merci tra le due sponde a destare la principale preoccupazione considerando gli effetti della guerra in Medio Oriente sui costi del petrolio. Per questo la Regione si è attivata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Caro carburanti, allo studio soluzioni per sostenere le spese di traghettamento del trasporto merci sullo Stretto di MessinaÈ in corso a Palazzo d'Orléans una riunione sul caro carburanti e sulle conseguenze che ricadono sui trasporti marittimi commerciali fra il... Caro carburanti, la Regione studia soluzioni per ridurre le spese di traghettamentoÈ in corso a Palazzo d'Orléans una riunione sul caro carburanti e sulle conseguenze che ricadono sui trasporti marittimi commerciali fra il...