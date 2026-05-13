Carburanti Bromance lancia il nano additivo per gasolio

Un nuovo nano additivo per gasolio è stato presentato nel settore dei carburanti. La società ha annunciato il lancio di questa soluzione, destinata a migliorare le caratteristiche del gasolio. La notizia arriva in un momento in cui i prezzi dei carburanti continuano a essere un tema di discussione tra consumatori e operatori del settore. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui potenziali benefici del prodotto.

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Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Alla luce dell'andamento del costo del carburante che rappresenta oggi una delle principali criticità per il settore dell'autotrasporto, le imprese sono così costrette a ripensare modelli operativi e strategie di gestione, ma anche a cercare soluzioni efficienti e innovative. Fra queste, il nano additivo per gasolio che consente di ottenere una riduzione dei consumi fino al 25%, migliorando l'efficienza dei mezzi, senza richiedere modifiche tecniche o investimenti strutturali. La proposta, illustrata a Roma, presso il Montecitorio Meeting Centre, durante il convegno “Bromance Diesel Revolution:...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carburanti, Bromance lancia il nano additivo per gasolio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carburanti: via libera ai prezzi e più aiuti per il gasolio? Cosa sapere Il governo Meloni proroga per tre settimane gli aiuti ai carburanti con misure differenziate. Sicilia, carburanti alle stelle: il gasolio schizza a 2,199 euroIl costo del carburante in Sicilia continua a divergere dai trend internazionali, segnando un netto contrasto con il calo registrato per il greggio. Si parla di: Carburanti, Bromance lancia il nano additivo per gasolio. Carburanti, Bromance lancia il nano additivo per gasolio: consumi giù del 25%ROMA – Il costo del carburante rappresenta oggi una delle principali criticità per il settore dell’autotrasporto. Le imprese sono così costrette a ripensare modelli operativi e strategie di gestione, ... dire.it Convegno Bromance Diesel Revolution: scenari e soluzioni per la riduzione del costo carburanteMercoledì 13 maggio 2026, alle ore 11.00, presso il MoMeC - Montecitorio Meeting Centre, in via della Colonna Antonina 52, ... affaritaliani.it