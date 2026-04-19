Ieri sera, il Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato una rappresentazione della Carmen di Bizet, attirando un pubblico numeroso. La serata ha visto la presenza di molti spettatori che hanno riempito il teatro, sottolineando l’affetto della città per le opere liriche. La produzione ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi, consolidando l’interesse per la stagione lirica in corso.

Il Teatro Municipale di Piacenza ha accolto nella serata di ieri un pubblico numeroso per la messa in scena della Carmen di Bizet, un evento che conferma il consolidato interesse della cittadinanza per la stagione lirica locale. La rappresentazione, caratterizzata da una gestione vocale e orchestrale di alto profilo, si inserisce in un percorso stagionale che ha già la replica del capolavoro francese domenica alle ore 15:30 e che prevede un nuovo appuntamento con la Bohème nel mese di ottobre. L’impatto della tradizione operistica sul tessuto culturale piacentino. Il ritorno di questa specifica produzione, che avviene con una frequenza prossima ai vent’anni, non rappresenta solo un evento artistico, ma un momento di aggregazione sociale per l’area piacentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carmen a Piacenza: il capolavoro di Bizet incanta il teatro gremito

Notizie correlate

Al Municipale arriva Carmen: il capolavoro di Bizet tra amore e destinoSimbolo di femminilità mediterranea e dell’eterno conflitto tra libertà e destino, opera fra le più rappresentate, Carmen di Georges Bizet arriva al...

Leggi anche: Beatrice Venezi: teatro gremito e applausi a Pisa per il secondo appuntamento di Carmen

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Piacenza, Teatro Municipale – Carmen; Carmen di Bizet | Stagione d'Opera Teatro Municipale | 17 e 19 aprile; Carmen - Georges Bizet; Prima di andare in scena – Carmen.

Il dramma contemporaneo della Carmen rivive al Municipale tra applausi e consensiApplausi, tanti applausi, hanno salutato il ritorno, che ormai si ripete a cadenza quasi ventennale, della Carmen di Bizet, andata in scena ieri sera al ... piacenzasera.it

Al Municipale arriva Carmen: il capolavoro di Bizet tra amore e destinoSimbolo di femminilità mediterranea e dell’eterno conflitto tra libertà e destino, opera fra le più rappresentate, Carmen di Georges Bizet arriva al Teatro Municipale di Piacenza venerdì 17 e domenica ... ilpiacenza.it

“Adranos” tra leggenda e mito. È il libro della poliedrica artista Carmen Toscano che celebra Adrano, presentato recentemente a Catania - facebook.com facebook