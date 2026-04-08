Il re d’Inghilterra e la regina Camilla hanno celebrato il ventunesimo anniversario di matrimonio partecipando insieme a una funzione religiosa del Giovedì Santo presso la cattedrale di St Asaph, nel Galles settentrionale. Durante l’evento, sono stati fotografati sorridenti mentre si trovavano in chiesa. La cerimonia ha visto la presenza di alcuni membri della famiglia reale e si è svolta in un’atmosfera di celebrazione.

Il re d’Inghilterra Carlo III e la regina Camilla appaiono sorridenti mentre partecipano alla funzione del Giovedì Santo reale presso la cattedrale di St Asaph, nel Galles settentrionale. È stato l’ennesimo impegno per Charles e Camilla in quello che è stato finora un 2026 impegnativo. Il ritmo dei doveri reali per la coppia ormai è serrato, dopo 21 anni di matrimonio. Giovedì 9 aprile infatti ricorrono 21 anni da quando Camilla sposò l’allora erede al trono britannico. Ma la strada per salire sui gradini della Cappella di San Giorgio a Windsor è stata lunga. Attraverso un’avventura precoce, i matrimoni con altre persone, la loro relazione altamente pubblicizzata e la morte della prima moglie di Carlo, Diana, hanno superato una miriade di problemi prima di pronunciare finalmente il fatidico “Sì”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla festeggiano i 21 anni di matrimonio

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Commonwealth Day 2026, re Carlo III e la regina Camilla all'Abbazia di WestminsterRe Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all’Abbazia di Westminster, a Londra, per la cerimonia del Commonwealth Day.

Temi più discussi: Re Carlo e la regina Camilla celebreranno la Pasqua a Windsor. Sempre meno gli invitati; Harry vuole tornare a casa quest’estate e spera in un invito di re Carlo. Ma c’è il nodo scorta; Harry d'Inghilterra chiede a re Carlo di invitarlo a Sandringham con i figli per le vacanze estive. Ma a Palazzo non si fidano più; Re Carlo e Camilla rompono la tradizione e fanno un favore a William e Kate Middleton.

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