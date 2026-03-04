Beatrice Borromeo è stata vista nel front row del défilé di Dior indossando una gonna dallo stile rétro e un abbinamento di colori raffinato. La giornalista e regista ha scelto un outfit che mescola eleganza e un tocco di charme parigino, attirando l’attenzione con il suo look curato e sofisticato. La sua presenza ha completato l’atmosfera di alta moda dell’evento.

Dopo aver fatto il suo ritorno nel fashion world lo scorso gennaio in occasione delle sfilate Haute Couture, la giornalista, regista e moglie di Pierre Casiraghi è stata avvistata anche a questo giro di passerelle attualmente in corso nella Ville Lumière con un look capace di condensare eleganza e un je ne sais quoi tutto parigino. Proprio quello che ha cucito la trama della collezione Autunno-inverno 202627 firmata da Jonathan Anderson. Protagonista del look di Beatrice Borromeo è senza dubbio la lunga gonna nera dalla linea svasata, tale da regalare un piglio elegantemente rétro al tutto. Un look raffinato e pratico insieme, impreziosito da un paio di mules con tacco medio su cui spicca una fibbia con il logo della griffe e che si abbina perfettamente a questo mood che guarda nostalgicamente al passato, ma condensando i trend imperanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice Borromeo, très chic con la sua gonna elegantemente rétro e una ricercata accoppiata cromatica

