Carini Gallina punta al risanaggio | De Luca consulente gratuito
A Carini, il sindaco Gallina ha annunciato di aver chiamato un consulente gratuito per il risanamento finanziario del Comune. La decisione fa seguito a difficoltà economiche e mira a migliorare la gestione dei conti pubblici. Tra le azioni previste, ci sono proposte di riduzione delle tasse locali e interventi specifici per riequilibrare il bilancio. Restano da capire come l’assistenza del consulente influirà sulle strategie adottate.
? Domande chiave Come influirà la consulenza di De Luca sul bilancio di Carini?. Quali misure concrete prevede Gallina per ridurre le tasse locali?. Come funzionerà il piano di rottamazione per imprese e famiglie?. Perché l'esperienza di De Luca è decisiva per il risanamento?.? In Breve De Luca porterà l'esperienza maturata a Messina e Taormina nel contesto di Carini.. Il piano prevede la rottamazione delle entrate per aiutare imprese e famiglie locali.. L'obiettivo è la gestione del bilancio comunale in vista delle elezioni 2026.. La strategia punta a ridurre le tasse tramite il potenziamento della riscossione tributi.. Giovanni Gallina ha...🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Carini elezioni 2026, Cateno de luca accetta l’incarico di consulente a titolo gratuito per l’amministrazione Gallina
Leggi anche: Elezioni comunali a Carini, Giovanni Gallina candidato sindaco