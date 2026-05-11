Carini Gallina punta al risanaggio | De Luca consulente gratuito

A Carini, il sindaco Gallina ha annunciato di aver chiamato un consulente gratuito per il risanamento finanziario del Comune. La decisione fa seguito a difficoltà economiche e mira a migliorare la gestione dei conti pubblici. Tra le azioni previste, ci sono proposte di riduzione delle tasse locali e interventi specifici per riequilibrare il bilancio. Restano da capire come l’assistenza del consulente influirà sulle strategie adottate.

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