Credito a Parma i prestiti alle famiglie crescono del 4.2%

A Parma, alla fine del quarto trimestre del 2025, i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo un totale di 14,2 miliardi di euro. In particolare, i prestiti erogati dal sistema creditizio sono cresciuti del 4,2% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un incremento nel settore dei finanziamenti domestici.

Famiglie e imprese di Parma continuano ad accumulare risorse, raggiungendo una ricchezza finanziaria complessiva di 32 miliardi di euro. Tutti i dati della Camera di Commercio dell'Emilia Anche nel 2025, la quota maggiore dei prestiti bancari (il 59,7%) è stata assorbita proprio dal sistema imprenditoriale; si tratta di 8,5 miliardi di euro, destinati per l’87,0% alle imprese medio-grandi. Molto alto, e in maggiore crescita, è poi risultato il valore dei prestiti concessi alle famiglie consumatrici, salito a 5,2 miliardi di euro (il 36,8% del totale) con una crescita del 4,2% Un segnale particolarmente positivo giunge dalla qualità del credito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Credito alle imprese, la Toscana va in controtendenza: -2,3% in un anno. Crollano i prestiti alle piccoleFirenze, 14 febbraio 2026 – A livello nazionale il credito bancario alle imprese è tornato a crescere.

