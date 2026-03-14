Mutui | il tasso scende al 3,42% e i prestiti crescono

A febbraio 2026, il tasso medio sui mutui residenziali in Italia è sceso al 3,42%. Nel frattempo, i prestiti concessi ai clienti sono in aumento, segnalando un cambiamento nei costi del denaro nel settore. I dati indicano una diminuzione dei tassi di interesse e una crescita delle richieste di prestiti, riflettendo le dinamiche attuali del mercato finanziario.

Il mercato dei mutui residenziali in Italia registra un rallentamento dei costi del denaro, con il tasso medio che scende al 3,42% a febbraio 2026. Questo dato positivo si inserisce in un quadro più ampio dove la raccolta bancaria cresce e i crediti deteriorati continuano a diminuire. L’associazione bancaria italiana ha pubblicato i dati mensili che mostrano come l’erogazione di prestiti a famiglie e imprese sia in crescita costante da oltre un anno. Mentre le famiglie vedono il quattordicesimo mese consecutivo di aumento dei finanziamenti, le aziende registrano otto mesi di espansione del credito. La dinamica positiva della raccolta diretta, composta da depositi e obbligazioni, conferma una fiducia crescente degli italiani verso gli istituti finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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