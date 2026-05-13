Carifermo | 360 milioni per il territorio e bilancio in crescita

Il bilancio di Carifermo mostra un incremento, con un utile di circa 360 milioni di euro destinati al territorio. La riduzione dei crediti deteriorati, che sono diminuiti notevolmente in un anno, ha contribuito a migliorare la situazione finanziaria dell’istituto. Resta da capire come questa cifra potrà sostenere lo sviluppo delle piccole imprese locali e quali effetti avrà sull’economia della regione.

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