Carifermo | 360 milioni per il territorio e bilancio in crescita
Il bilancio di Carifermo mostra un incremento, con un utile di circa 360 milioni di euro destinati al territorio. La riduzione dei crediti deteriorati, che sono diminuiti notevolmente in un anno, ha contribuito a migliorare la situazione finanziaria dell’istituto. Resta da capire come questa cifra potrà sostenere lo sviluppo delle piccole imprese locali e quali effetti avrà sull’economia della regione.
? Punti chiave Come influenzeranno i 360 milioni la crescita delle piccole imprese locali?. Perché i crediti deteriorati sono crollati così drasticamente in un anno?. Quali nuovi impegni sociali introdurrà il primo bilancio di sostenibilità?. Come viene garantito il supporto finanziario nei borghi più isolati?.? In Breve Raccolta totale a 4.145 milioni di euro con incremento del 6,8% annuo.. Impieghi economici lordi a 1.349 milioni di euro con crescita del 6,8%.. Crediti deteriorati netti scesi del 30,3% attestandosi a 12,3 milioni di euro.. Oltre l'85% dei prestiti aziendali è destinato alle piccole e medie imprese..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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