Fondazione Perugia il bilancio 2025 chiude in crescita | 19 milioni di avanzo e progetti a sostegno del territorio

La Fondazione Perugia ha annunciato che il bilancio 2025 si è concluso con un avanzo di 19 milioni di euro, registrando un risultato positivo rispetto all’anno precedente. Durante l’anno sono stati avviati diversi progetti dedicati al supporto del territorio e alla promozione di iniziative sociali e culturali. La fondazione continua così a mantenere una presenza attiva e a sostenere le attività di sviluppo locale in un periodo di difficoltà economiche.

Si chiude con risultati in crescita e una solida capacità di intervento sul territorio il bilancio 2025 della Fondazione, che conferma il proprio ruolo di motore di sviluppo locale in un contesto economico ancora segnato da incertezza.L’esercizio registra un avanzo di 19,1 milioni di euro, in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27,1 milioniRoma, 29 aprile 2026 – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27. Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fondazione Perugia, bilancio 2025 in crescita; Fondazione Perugia, bilancio 2025 in crescita: avanzo da 19,1 milioni; Fondazione Perugia. Avanzo di 19,1 mln e quasi 10 al territorio; La Fondazione di Perugia è l'arma in più dell'Umbria: 12 milioni di investimenti per il 2026. Fondazione Perugia, il bilancio 2025 chiude in crescita: 19 milioni di avanzo e progetti a sostegno del territorioNell'anno passato la Fondazione ha deliberato interventi per 9,9 milioni di euro sostenendo 301 progettualità su cultura, sviluppo locale, educazione e sociale ... perugiatoday.it La Fondazione di Perugia è l'arma in più dell'Umbria: 12 milioni di investimenti per il 2026Il bilancio 2025 si è chiuso con conti in ordine e in crescita questo consentirà di attuare un bando 2026 con più risorse rispetto al passato ... perugiatoday.it IN AULA saranno presenti giovedì prossimo anche attivisti di Emergency, del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, del Movimento per i diritti delle donne iraniane e della Fondazione Perugia-Assisi per la Cultura della Pace - facebook.com facebook