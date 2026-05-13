Il settore dei carburanti ha deciso di proseguire con lo sciopero che inizierà il 25 maggio, dopo che il governo ha chiesto alla maggioranza di ritirare gli emendamenti al decreto fiscale. Questi emendamenti prevedevano un aumento delle risorse destinate agli aiuti per gli autotrasportatori, che si trovano a fronteggiare il rialzo del costo del gasolio. La discussione si svolge in commissione Finanze al Senato.

Il governo ha invitato la maggioranza a ritirare gli emendamenti al decreto fiscale, all’esame della commissione Finanze del Senato, che chiedevano di incrementare la dote degli aiuti agli autotrasportatori alle prese con il caro gasolio. Il motivo è da ricercare nella richiesta di finanziamenti aggiuntivi, pari a 100 milioni di euro, in quanto mancano le risorse necessarie. Gli emendamenti, presentati da Fratelli d’Italia e Lega, puntavano a dare un sostegno aggiuntivo in corsa agli autotrasportatori. Ma dopo lo stop dell’esecutivo, i senatori che hanno sottoscritto gli emendamenti hanno annunciato in commissione la volontà di ritirarli. Una decisione che ha portato il settore degli autotrasporti a fermarsi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carburanti, niente aiuti agli autotrasportatori: il settore in sciopero dal 25 maggio

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