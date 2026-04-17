Tra il 20 e il 25 aprile 2026 è previsto uno sciopero nazionale degli autotrasportatori che potrebbe portare a interruzioni nella distribuzione di beni e prodotti in tutto il territorio italiano. L’astensione dal lavoro coinvolge i conducenti di veicoli commerciali e potrebbe determinare la carenza di merci nei negozi e negli scaffali dei supermercati. La misura, annunciata dai rappresentanti dell’industria del trasporto, si svolgerà in tutto il paese.

Tra il 20 e il 25 aprile 2026 si dovrebbe tenere uno sciopero nazionale degli autotrasportatori che potrebbe causare gravi disagi in tutta Italia. Il rischio è che, durante la settimana, ci sia una carenza di prodotti sugli scaffali dei supermercati e dei negozi a causa del blocco della logistica a livello nazionale. Lo sciopero era inizialmente previsto tra il 14 e il 18 aprile, in concomitanza con quello siciliano, ma la Commissione di garanzia per gli scioperi l’ha rimandato. Gli autotrasportatori sciopereranno contro gli aumenti del gasolio dovuti alla guerra in Medio Oriente e al blocco dello stretto di Hormuz. La protesta è iniziata dalla Sicilia, dove la mobilitazione terminerà domani 18 aprile, e si è poi estesa a livello nazionale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuoti

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