Sciopero autotrasportatori nuova protesta dal 25 al 29 maggio contro il caro carburante | l'annuncio Unatras

Unatras, l'Unione delle associazioni nazionali dell'autotrasporto merci, ha annunciato uno sciopero che si svolgerà dal 25 al 29 maggio. La protesta riguarda il caro carburante e mira a ottenere interventi urgenti per evitare il collasso del settore. Durante questa settimana, i mezzi di trasporto merci resteranno fermi in diverse regioni del paese. L'organizzazione ha sottolineato che senza misure di ristoro si rischia di compromettere la continuità delle attività in tutto il paese.

Unatras, l'Unione delle associazioni nazionali dell'autotrasporto merci, ha confermato il fermo totale dell’autotrasporto dal 25 al 29 maggio prossimi, per chiedere provvedimenti immediati contro il caro carburante: “Senza ristori immediati si spegne l’Italia”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sciopero autotrasportatori al via, dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburanteLo sciopero di 144 ore degli autotrasportatori indetto da Trasportounito è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà per sei giorni,... Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggioUnatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dalle ore 00:01 del 25 maggio alle ore 24:00 del 29 maggio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia in ordine sparso: la protesta che non riesce a fare sistema; Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionista; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Effetto caro-carburante, scatta la protesta nel Vecchio continente. Fermiamo i camion. Sciopero autotrasporto finisce in tragedia: protesta sospesaStop alla protesta degli autotrasportatori dopo la morte del camionista Luigi Nappo, travolto da un'auto sull'A1 durante un presidio. sicurauto.it Dal 25 al 29 maggio lo sciopero nazionale degli autotrasportatori per i forti rincariSe c’è un fermo può mancare la merce in supermercati e industrie, dice Giulio Zilio, segretario Fai Fvg. Anita chiede un confronto al governo ... rainews.it Liratv. . Autotrasportatori: revocato lo sciopero "In seguito ad un incidente in cui ha perso la vita un camionista, a Caserta, é stato sospeso lo sciopero degli autotrasportatori" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #sciopero #sospensione #autotrasport facebook Niente sciopero degli autotrasportatori in Toscana. Sospeso il fermo del 20 aprile x.com