Il governo ha deciso di prorogare per tre settimane gli aiuti destinati ai carburanti, con interventi diversi a seconda del tipo di combustibile. La misura riguarda anche il gasolio, che continuerà a ricevere sostegni temporanei. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sui soggetti coinvolti. La proroga si inserisce in un quadro di interventi a sostegno dei consumatori.

? Cosa sapere Il governo Meloni proroga per tre settimane gli aiuti ai carburanti con misure differenziate.. Taglio accise benzina ridotto a 5 centesimi per favorire il gasolio dopo il +24%.. Il governo ha deciso di estendere per altre tre settimane il sostegno sui costi dei carburanti, modulando l’intervento in base alle recenti oscillazioni di mercato tra benzina e gasolio. Durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio dei ministri a Roma, Meloni ha spiegato che la misura mira a colpire con maggiore intensità il settore del diesel, dato l’impennata dei prezzi registrata nelle ultime settimane. L’analisi dei dati economici emersi dal vertice evidenzia una disparità marcata nei rincari subiti dai consumatori: mentre il costo della benzina ha registrato un incremento medio del 6%, il prezzo del gasolio è schizzato del 24%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: via libera ai prezzi e più aiuti per il gasolio

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