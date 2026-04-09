Sicilia carburanti alle stelle | il gasolio schizza a 2,199 euro

In Sicilia, i prezzi dei carburanti sono aumentati, con il gasolio che ha raggiunto 2,199 euro al litro. Questa crescita si verifica mentre il prezzo del greggio sul mercato internazionale si mantiene stabile o diminuisce, creando una discrepanza tra i costi locali e le tendenze globali. La differenza si manifesta in un aumento dei prezzi alla pompa rispetto a quanto si osserva in altre regioni o paesi.

Il costo del carburante in Sicilia continua a divergere dai trend internazionali, segnando un netto contrasto con il calo registrato per il greggio. Mentre le quotazioni del petrolio mostrano segni di flessione, i distributori dell’Isola hanno applicato nuovi rincari, portando il gasolio self a toccare la soglia di 2,199 euro al litro e la benzina self a 1,813 euro al litro, secondo gli ultimi rilievi forniti dal Mimit. I dati evidenziano una progressione al rialzo anche rispetto alla giornata precedente: il prezzo del gasolio è balzato da 2,190 a 2,199 euro al litro, mentre la benzina ha registrato un incremento passando da 1,811 a 1,813 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, carburanti alle stelle: il gasolio schizza a 2,199 euro Carburanti alle stelle in appena due giorni: boom del gasolio in Sicilia, in Calabria la benzina self ha sfondato la soglia degli 1,8 euro« In appena 2 giorni, dal 4 al 6 marzo, il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50... Leggi anche: Carburanti alle stelle: gasolio sopra 2,1 euro, benzina oltre 1,9 in tutta Italia Temi più discussi: Caro carburante, prezzi alle stelle: per raggiungere la Sicilia dal Nord si spendono oltre 300 euro; Caro carburanti, in un giorno balzo di 5 centesimi del diesel: la Sicilia tra le regioni più care; Gasolio a 3 euro al litro, davvero corriamo questo rischio? E le conseguenze per la Sicilia?; La Sicilia paga il conto della crisi energetica: Qui effetti più pesanti. Carburanti, in Sicilia il gasolio alle stelle nonostante calo petrolio. Codacons: Situazione inaccettabileSICILIA - In Sicilia i prezzi dei carburanti continuano a salire, nonostante il recente calo delle quotazioni del petrolio legato alla tregua tra Stati ... newsicilia.it Carburanti alle stelle nell’autostrada siciliana: gasolio speciale a 3,2 euro al litroNuovo allarme sul fronte carburanti, soprattutto per chi viaggia in autostrada. Secondo quanto segnalato da Assoutenti, il prezzo del gasolio speciale ... itacanotizie.it Marsala, da oggi vengono pagati gli scrutatori del Referendum #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Scuola, in Sicilia attivo numero verde di Telefono Azzurro. Serra: “Modello di intervento concreto per contrastare ogni forma di bullismo e il cyberbullismo” x.com