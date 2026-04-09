Sicilia carburanti alle stelle | il gasolio schizza a 2,199 euro

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, i prezzi dei carburanti sono aumentati, con il gasolio che ha raggiunto 2,199 euro al litro. Questa crescita si verifica mentre il prezzo del greggio sul mercato internazionale si mantiene stabile o diminuisce, creando una discrepanza tra i costi locali e le tendenze globali. La differenza si manifesta in un aumento dei prezzi alla pompa rispetto a quanto si osserva in altre regioni o paesi.

Il costo del carburante in Sicilia continua a divergere dai trend internazionali, segnando un netto contrasto con il calo registrato per il greggio. Mentre le quotazioni del petrolio mostrano segni di flessione, i distributori dell’Isola hanno applicato nuovi rincari, portando il gasolio self a toccare la soglia di 2,199 euro al litro e la benzina self a 1,813 euro al litro, secondo gli ultimi rilievi forniti dal Mimit. I dati evidenziano una progressione al rialzo anche rispetto alla giornata precedente: il prezzo del gasolio è balzato da 2,190 a 2,199 euro al litro, mentre la benzina ha registrato un incremento passando da 1,811 a 1,813 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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