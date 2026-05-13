Carboidrati e sport è ora di smettere di aver paura della pasta

Sempre più persone che praticano sport o frequentano la palestra si interrogano sulla corretta alimentazione, in particolare sui carboidrati. In passato, molti hanno evitato o ridotto il consumo di pasta, associandola a un aumento di peso o a un cattivo risultato negli allenamenti. Ora, alcune ricerche e esperti sottolineano che i carboidrati sono una fonte energetica importante e che, consumati con moderazione, possono far parte di una dieta equilibrata.

Sport, palestra, alimentazione consapevole: quando si vive con attenzione il proprio benessere, prima o poi arriva il momento in cui si mette in discussione anche la pasta. Basta ordinarla a pranzo perché parta inevitabilmente il commento di turno. “Ma non stai cercando di dimagrire?” oppure “Io i carb li mangio solo il giorno del cheat meal”. Lo conosci, vero? Quella sensazione di dover spiegare, quasi giustificarsi, per un piatto che fino a ieri era semplicemente uno dei pasti della giornata. Non è colpa di nessuno ma negli ultimi anni i messaggi che riceviamo su cosa mangiare – e cosa evitare – si sono moltiplicati, spesso in direzioni opposte.🔗 Leggi su Dilei.it

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