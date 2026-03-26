Vanheusden racconta | La cosa più facile è aver deciso di smettere di giocare a calcio Inter? Non è vero che…

L’ex difensore dell’Inter ha partecipato a un podcast, dove ha parlato della decisione di smettere di giocare a calcio. Durante l’intervista, ha anche commentato alcune vicende legate alla sua esperienza con la squadra nerazzurra e ha smentito alcune voci riguardanti il club. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua carriera e delle motivazioni che lo hanno portato a lasciare il professionismo.

Inter News 24 Vanheusden, ex difensore dell’Inter, ospite del podcast di Paul-José Mpoku, ha ripercorso la scelta di dire addio al calcio e gli anni in nerazzurro. Ospite del podcast Up & Down di Paul-José Mpoku, Zinho Vanheusden, ex difensore centrale cresciuto anche nel settore giovanile dell’ Inter, ha raccontato con grande lucidità e sincerità la decisione di ritirarsi dal calcio giocato dopo l’ennesimo infortunio al ginocchio. Una scelta difficile ma inevitabile, che ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale. RITIRO DAL CALCIO – «La cosa più facile è aver deciso di smettere di giocare a calcio. Questo mi ha un po’ salvato mentalmente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vanheusden racconta: «La cosa più facile è aver deciso di smettere di giocare a calcio. Inter? Non è vero che…» Articoli correlati Leggi anche: Ex Inter, Vanheusden racconta il ritiro: “Tutto ha un limite: a Marbella ho deciso che era finita” Leggi anche: Gullit: “Ho deciso di smettere di guardare il calcio. Non mi piace più il nostro sport”