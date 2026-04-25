La sindaca Gobbi ricorda il 25 aprile | Non smettere di credere nella pace non smettere di costruirla non smettere di difenderla

A Verucchio si è svolta la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione d’Italia, con un appuntamento che ha preso il via alle 10:00 in Piazza XXV Aprile e si è concluso al Palazzo del Centro Civico. La sindaca ha ricordato l’importanza di mantenere vivo il messaggio di pace, invitando a credere, costruire e difendere i valori della libertà. La commemorazione si è svolta con un corteo e un momento di riflessione ufficiale.

Verucchio celebra la ricorrenza del 81° anniversario della Liberazione d’Italia. Quest'anno la cerimonia si è svolta a Villa Verucchio, iniziando alle ore 10:00 con il ritrovo in Piazza XXV Aprile, Poi il corteo sino al Palazzo del Centro Civico, quindi la commemorazione. La "Banda Musicale Città.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Smettere di fumare in 25 giorni: arriva il primo farmaco rimborsato dal SSNUna molecola nota da decenni, ma mai realmente entrata nel cuore delle politiche sanitarie italiane, diventa oggi protagonista di una possibile... Antonio Stillante si racconta ad Amici 25: “Avevo dovuto smettere di ballare”, il motivoApprodato nella scuola di Amici 25 da quasi due settimane Antonio Stillante sta dimostrando grande talento e passione per la danza, ieri ha anche...