Carabiniere morto in caserma il Ris indaga sulla tragedia

Un carabiniere è deceduto nella caserma di una città ligure, e sul luogo sono intervenuti i tecnici del Ris per le indagini. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i colleghi e i cittadini, mentre le autorità stanno verificando le cause della morte. La vittima aveva un ruolo attivo all’interno della caserma e si trovava in servizio al momento dell’incidente. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

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La Spezia, 13 maggio 2026 – Il dolore insanabile per la scomparsa di un figlio è reso ancor più insopportabile dal peso del dubbio. Non si danno pace i genitori del giovane carabiniere che si è tolto la vita con un colpo di pistola lo scorso 22 aprile in caserma a Spezia poco dopo aver partecipato a una riunione operativa per l’organizzazione del servizio allo stadio in occasione della partita casalinga dello Spezia. I genitori del giovane maresciallo originario del sud Italia vogliono vederci chiaro e fugare ogni sospetto sull’ipotesi del suicidio. Così come il sostituto procuratore, Monica Burani, titolare del fascicolo, che infatti ha...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carabiniere morto in caserma, il Ris indaga sulla tragedia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Genini: mistero nel cimitero, il Ris indaga sulla profanazioneIl cimitero di Strozza, in Valle Imagna, è diventato lo scenario di un atto di violenza estrema contro i resti mortali di Pamela Genini, la... Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vitaSeveso (Monza), 23 aprile 2026 – Una tragedia si è consumata l’altra sera nella sede stazione dei Carabinieri di Seveso, dove un militare di 55 anni... Argomenti più discussi: Carabiniere morto in caserma, il Ris indaga sulla tragedia; Carabiniere morto in caserma alla Spezia, reperti inviati al Ris di Parma; Colto da malore nella notte, carabiniere muore all'arrivo in ospedale: aveva solo 47 anni; Premio Mario La Pesa, riconoscimento alle figlie del maresciallo Carlo Legrottaglie caduto in servizio. Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da x.com Con il potenziamento dei controlli e il programma STAZIONI SICURE del governo per migliorare la sicurezza, vi sentite più sicuri nei mezzi di trasporto (treni in primis)? reddit Carabiniere suicida in caserma, il papà: Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritanoCarabiniere morto suicida a La Spezia, la lettera del padre di Giovanni Sparaco scuote l’Arma: Hai subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere. Indaga la Procura. infodifesa.it