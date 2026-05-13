Carabiniere morto in caserma il Ris indaga sulla tragedia
Un carabiniere è deceduto nella caserma di una città ligure, e sul luogo sono intervenuti i tecnici del Ris per le indagini. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i colleghi e i cittadini, mentre le autorità stanno verificando le cause della morte. La vittima aveva un ruolo attivo all’interno della caserma e si trovava in servizio al momento dell’incidente. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.
La Spezia, 13 maggio 2026 – Il dolore insanabile per la scomparsa di un figlio è reso ancor più insopportabile dal peso del dubbio. Non si danno pace i genitori del giovane carabiniere che si è tolto la vita con un colpo di pistola lo scorso 22 aprile in caserma a Spezia poco dopo aver partecipato a una riunione operativa per l’organizzazione del servizio allo stadio in occasione della partita casalinga dello Spezia. I genitori del giovane maresciallo originario del sud Italia vogliono vederci chiaro e fugare ogni sospetto sull’ipotesi del suicidio. Così come il sostituto procuratore, Monica Burani, titolare del fascicolo, che infatti ha...🔗 Leggi su Lanazione.it
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Carabiniere suicida in caserma, il papà: Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritanoCarabiniere morto suicida a La Spezia, la lettera del padre di Giovanni Sparaco scuote l’Arma: Hai subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere. Indaga la Procura. infodifesa.it