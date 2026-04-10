Nel cimitero di Strozza, in Valle Imagna, le forze dell'ordine stanno indagando su un atto di profanazione che coinvolge i resti di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex convivente. Il Ris ha effettuato rilievi e sopralluoghi sulla scena, cercando di raccogliere elementi utili a chiarire l’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le autorità competenti.

Il cimitero di Strozza, in Valle Imagna, è diventato lo scenario di un atto di violenza estrema contro i resti mortali di Pamela Genini, la ventinoveenne uccisa a Milano lo scorso ottobre dall’ex convivente Andrea Soncin. I periti che hanno effettuato l’autopsia hanno rilevato un distacco netto della testa tramite un taglio profondo sulla zona del collo. Le indagini ora si concentrano sulla natura dell’attrezzo utilizzato e sulla tempistica precisa dell’aggressione ai resti, mentre le analisi biologiche sono affidate agli esperti del Ris e del laboratorio universitario milanese Labanof. Analisi forense e tracciamento genetico sui resti profanati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Genini: mistero nel cimitero, il Ris indaga sulla profanazione

Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazioneIndagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo.

Pamela Genini, l’autopsia cerca di far luce sulla profanazione e sul mistero del velo sul volto che è stato ripiegato e lasciato nel loculoL’esame autoptico si è svolto ieri nel pomeriggio alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è durato circa tre ore.

Temi più discussi: Quarto Grado: Pamela Genini: nuovi dettagli sulla tomba profanata Video; Pamela Genini, l’autopsia cerca di far luce sulla profanazione e sul mistero del velo sul volto che è stato ripiegato e lasciato nel loculo; La tomba di Pamela profanata e il mistero del velo. La madre: Un uomo era ossessionato di lei. Soncin? una persona malvagia; Pamela Genini e il mistero del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo. La madre: Dolci era ossessionato.

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Pamela Genini, un caso di ‘parassitismo del crimine’: la testa come macabro ‘trofeo’ e la firma postuma sulla scenaLo scempio del corpo richiede tempo, strumenti, pianificazione e una totale assenza di empatia. L’autopsia, in questo caso, non cerca solo un Dna: cerca un comportamento ... quotidiano.net

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