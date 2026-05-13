Captain Tsubasa II World Fighters | Uscita squadre modalità storia edizioni e bonus preorder

È stata annunciata la data ufficiale di uscita di Captain Tsubasa II World Fighters, il nuovo capitolo del celebre videogioco dedicato al calcio tratto dall’opera di Yoichi Takahashi. Il gioco include diverse squadre, una modalità storia e vari bonus riservati ai preordini. Sono state comunicate anche le diverse edizioni disponibili, con dettagli sui contenuti aggiuntivi e le modalità di accesso ai bonus.

Captain Tsubasa II World Fighters ha finalmente una data di uscita ufficiale e si prepara a riportare in campo il calcio spettacolare, esagerato e carico di emozione nato dall’opera di Yoichi Takahashi. Il nuovo capitolo pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da Tamsoft arriverà il 27 agosto in Giappone e il 28 agosto nel resto del mondo su PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC tramite Steam. L’annuncio conferma un progetto molto ambizioso, pensato per ampliare in modo netto la formula del precedente episodio e offrire un’esperienza più ricca sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello del ritmo di gioco. Il titolo punterà ancora una volta su partite ad altissima intensità, tiri speciali, parate impossibili, duelli individuali e momenti animati in pieno stile anime.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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