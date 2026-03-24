ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’icona senza tempo tra calcio e animazione. Il tiro a effetto, la “catapulta infernale”, il sogno di volare in Brasile e le sfide interminabili vissute davanti alla tv: Holly e Benji rappresentano ancora oggi uno degli anime più amati di sempre. Tra compiti e interrogazioni, intere generazioni sono cresciute senza perdere nemmeno una puntata, canticchiando sigle diventate leggendarie. Un fenomeno culturale che da oltre quarant’anni continua a unire appassionati di calcio e animazione, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Ospite d’onore a Catania: arriva Y?ichi Takahashi. In occasione della quattordicesima edizione di Etna Comics, questo mito verrà celebrato con un ospite d’eccezione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Holly e Benji protagonisti a Etna Comics: arriva il creatore di Captain Tsubasa

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Il papà di Holly e Benji, Y?ichi Takahashi, ospite d'onore di Etna Comics 2026Il tiro a effetto, il tiro della tigre, la catapulta infernale, il sogno di volare in Brasile con l’amico Roberto e i Mondiali vinti con il Giappone.

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