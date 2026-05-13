Fabio Capello, ex allenatore di club di Serie A, ha commentato la corsa del Milan verso la qualificazione in Champions League durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport pubblicata oggi. Ha affermato che la strada per la qualificazione sarà difficile, ma ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare un aspetto specifico. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale della squadra e sulle sfide che deve affrontare per ottenere la qualificazione.

L'Inter di Cristian Chivu, con 85 punti in 36 partite, è aritmeticamente qualificata alla prossima edizione della Champions League da varie settimane. Seguono, quindi, il Napoli di Antonio Conte con 70, la Juventus di Luciano Spalletti con 68, il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini con 67 e il Como di Cesc Fàbregas con 65. Per Fabio Capello, ex allenatore di rossoneri, giallorossi e bianconeri in Serie A, in un'intervento pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per il Milan "adesso è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta". In effetti, i rossoneri con cinque sconfitte nelle ultime sette partite hanno compromesso tutto quanto di buono avevano fatto fino a marzo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Milan, volata Champions difficile. Ma c’è una cosa importante da non sottovalutare”

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