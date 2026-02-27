Compagnoni e i dubbi sull’Inter | Il +10 dal Milan è importante ma c’è da capire come reagiranno i nerazzurri dall’eliminazione in Champions…

Un commento sulla situazione dell'Inter arriva da Compagnoni, che ha espresso alcune perplessità riguardo alla squadra nerazzurra. Durante un collegamento a Sky Sport, ha sottolineato l'importanza dei tre punti di vantaggio sul Milan, ma ha anche evidenziato la necessità di osservare come reagiranno dopo l’eliminazione in Champions League. La sfida contro il Genoa si avvicina, e il suo parere si concentra su questo aspetto.

Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compagnoni e i dubbi sull’Inter: «Il +10 dal Milan è importante, ma c’è da capire come reagiranno i nerazzurri dall’eliminazione in Champions…» Leggi anche: Compagnoni: “Inter-Juve? Per il Napoli è meglio che vincano i nerazzurri. Conte deve pensare ad andare in Champions” Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter.