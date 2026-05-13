Caos Trasporti al collasso le aree di interscambio | la denuncia dei sindacati

Le principali aree di interscambio del trasporto pubblico a Salerno, situate in via Vinciprova, via Carella e Piazza Vittorio Veneto, sono attualmente nel caos. I sindacati hanno segnalato che queste zone sono al collasso, causando problemi nelle operazioni di trasporto e disagi per gli utenti. La situazione si presenta come critica, con ritardi e congestionamenti che interessano quotidianamente i punti nevralgici del sistema di mobilità cittadino.

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Per le sigle che rappresentano i lavoratori del trasporti è una condizione “non più sostenibile”: i sindacati chiedono la convocazione immediata di un tavolo operativo con Comune, Prefettura e aziende di trasporto per definire misure urgenti e straordinarie. La mobilità cittadina – sottolineano – non può essere gestita in uno stato di emergenza permanente, che mette a rischio la sicurezza e compromette la qualità del servizio. Lavorgna (Sannio Insieme) “Trasporti, bene il confronto. Ma senza Sanità non c’è futuro per le aree interne” Appalti truccati, dal “Sistema Caprio” al concorso vinto nel suo Comune:. Napoli, bomba di Corona: “I giocatori vogliono cacciare Conte”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos Trasporti, al collasso le aree di interscambio: la denuncia dei sindacati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aeroporto, l'allarme dei sindacati: "La viabilità è al collasso, intervenire subito"Una situazione ormai fuori controllo, destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione estiva, sta mettendo a dura prova l’aeroporto di... Caos trasporti nelle aree interne, l'allarme di Cortazzi (Cisl Salerno), “Basta tagli"Disagi, sul fronte trasporto pubblico, per chi vive nelle aree interne della provincia di Salerno: la carenza cronica dei mezzi, la riduzione dei... Argomenti più discussi: Caos trasporti: Pendolari lasciati soli tra bus pieni e Circumvesuviana al collasso; Stop ai treni sulla Nocera-Salerno, la denuncia di Udicon: Un disastro che è sotto gli occhi di tutti; Trasporto pubblico al collasso sulla Pinerolo-Torino-Chivasso: la Regione promette correttivi dopo le proteste; Allarme truffa dello specchietto a Corbara: segnalato Suv nero tra via Novi e via De Vito.