Caos trasporti nelle aree interne l' allarme di Cortazzi Cisl Salerno Basta tagli

Nelle aree interne della provincia di Salerno si registrano gravi disagi nel trasporto pubblico, con una cronica carenza di mezzi e una riduzione dei servizi sanitari. Il dimensionamento scolastico ha portato all’accorpamento di plessi, allontanando studenti e famiglie dai luoghi di studio. Questi problemi hanno causato un aumento dei disagi per chi vive in queste zone e hanno sollevato l’allarme tra i rappresentanti sindacali.

Disagi, sul fronte trasporto pubblico, per chi vive nelle aree interne della provincia di Salerno: la carenza cronica dei mezzi, la riduzione dei servizi sanitari, il dimensionamento scolastico che accorpa plessi e allontana studenti e famiglie dai presidi educativi, e il generale arretramento.