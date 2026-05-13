Caos scavi e strade colabrodo a Bari | il sindaco Leccese dice basta e blocca le autorizzazioni

A Bari, le strade sono state soggette a numerosi scavi e lavori di manutenzione, spesso senza un'adeguata coordinazione tra le diverse imprese coinvolte. La situazione ha portato a numerosi disagi e a strade in condizioni precarie. In risposta a queste criticità, il Comune ha deciso di sospendere le autorizzazioni per i lavori di scavo, chiedendo un cambio di passo nelle modalità di intervento.

Mancato coordinamento dei lavori stradali, manutenzioni insoddisfacenti. Il Comune di Bari lancia la sua protesta contro le lavorazioni compiute, nelle varie zone della città, per la posa di cavi e tubazioni. L’amministrazione locale, su impulso diretto del sindaco Leccese, ha avviato un’azione a.🔗 Leggi su Baritoday.it

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