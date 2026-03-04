Il sindaco Leccese visita l' impianto Selectika | Incrementare la raccolta differenziata a Bari

Il sindaco di Bari ha visitato lo stabilimento Selectika, situato nella zona industriale tra il capoluogo e Modugno, durante una giornata dedicata a confronto e formazione organizzata dall’azienda e da Legambiente Puglia. La visita fa parte di un evento volto a promuovere la raccolta differenziata nella città. La giornata ha visto coinvolti rappresentanti di entrambe le organizzazioni e operatori del settore.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha visitato lo stabilimento Selectika, nella zona industriale tra il capoluogo pugliese e Modugno, in occasione della giornata di confronto e formazione organizzata dall'azienda e da Legambiente Puglia. L'appuntamento ha visto la presenza anche di tecnici, operatori della filiera e stakeholder dell'economia circolare, con l'obiettivo di approfondire i processi industriali legati alla selezione e al riciclo delle plastiche da raccolta differenziata. Un'occasione per promuovere trasparenza e conoscenza intorno al ruolo strategico dell'impiantistica regionale, in un'azienda che ha accolto e formato, lo scorso anno, 75 ex lavoratori della Om Carrelli, assunti al termine di una lunghissima vertenza durata diversi anni.

