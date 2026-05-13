La 37ª giornata di Serie A sta sollevando polemiche a causa delle numerose variazioni negli orari delle partite, che stanno creando confusione tra i tifosi. La stampa sportiva critica la gestione degli orari, sottolineando le difficoltà e i disagi che i supporter devono affrontare in vista delle partite. La discussione riguarda la pianificazione delle gare e le conseguenze di un calendario poco chiaro, a pochi giorni dall’inizio del turno.

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Che rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato, c’è l’ombra di Sarri Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caos orari in Serie A, e i tifosi rimangono in attesa: il duro attacco di Tuttosport

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