Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Lucens-Leysin | orari tv streaming Pogacar all’attacco sul duro arrivo in salita

Oggi si corre l’ultima tappa del Giro di Romandia 2026, con partenza da Lucens e arrivo a Leysin. La frazione prevede un percorso in salita e si conclude con un arrivo in quota. L’evento è trasmesso in diretta televisiva e in streaming, con orari disponibili sui canali ufficiali. Tra i corridori in gara, uno si è distinto negli ultimi chilometri, attaccando sul finale in salita.

Il Giro di Romandia 2026 è arrivato al suo atto conclusivo. Oggi si disputa l’ultima tappa da Lucens a Leysin. Una frazione di poco meno di 180 chilometri e l’occasione per Tadej Pogacar di suggellare la sua maglia di leader. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 11.50 PERCORSO QUINTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026. La tappa parte da Lucens con una salita immediata, ideale per i primi tentativi di fuga, seguita da un lungo tratto ondulato senza pianura. Nei successivi 120 km si susseguono continui saliscendi, includendo i GPM di Sottens (5,1 km al 4,2%, max. 8%) e Vuillens (3,6 km al 4,8%, max. 6%). Dopo il passaggio dal traguardo volante di Chardonne, si scende verso Montreux.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Lucens-Leysin: orari, tv, streaming. Pogacar all’attacco sul duro arrivo in salita Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Lucens-Leysin: orari, tv, streaming. Pogacar cerca un nuovo assolo LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar contro tutti sull’arrivo in salita di LeysinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro di Romandia, ancora Pogacar! Il campione del mondo cala il tris; Poga-tris in Svizzera, Romandia (quasi) chiuso! Lipowitz secondo; Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; Giro di Romandia, Pogacar è maestoso, dopo due sprint vince anche in solitaria. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar contro tutti sull’arrivo in salita di LeysinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di ... oasport.it Ultima tappa del Giro di Romandia. Altra vittoria di Pogacar o vedete una soluzione alternativa Si parte presto, la diretta su Eurosport e Discovery è alle 14. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents the Lucens-Leysin stage: a 178.2 km finale with a challenging early profile and a decisive final climb. Expect a sprint or a late move on Leysin as the GC contenders duel for the win. Full route, favorites, betting odds, an… x.com