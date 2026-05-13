Il Milan sta affrontando una crisi tra tensioni interne e contestazioni da parte dei tifosi. Oltre 50mila persone hanno firmato una petizione contro l’amministratore delegato, mentre il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato il momento, affermando che Furlani sarebbe disturbato dall’ambizione e che tutti i membri della dirigenza sarebbero stati allontanati. La situazione ha portato a una fase di grande caos all’interno del club.

Il Milan sta vivendo un finale di stagione molto complesso: i rossoneri, nelle ultime 8 partite di Serie A, hanno conquistato solo 7 dei 24 punti disponibili, segnando solo 6 gol, subendone la bellezza di 12 e perdendo 5 gare. Ci si chiede se sia anche colpa della gestione di Massimiliano Allegri, visto che il Milan è completamente crollato: "Qualche limite di gestione lo sta mostrando ma non è certo il punto debole del club, tutt’altro", sostiene il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'. Biasin passa direttamente a Giorgio Furlani: prima e durante la partita tra Milan e Atalanta, l'ad rossonero è stato pesantemente contestato dai tifosi rossoneri che ne chiedono le dimissioni con una petizione online che ha superato ormai le 50 mila firme.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caos Milan, Biasin: “Furlani disturbato dall’ambizione. Cacciati tutti”

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