Furlani Fuera l’ideatore della petizione | Successo rapido non me l’aspettavo Cosa manca a questo Milan? L’ambizione

Furlani Fuera, l’ideatore della petizione, ha commentato il successo rapido della sua iniziativa, sottolineando che non se l’aspettava. Ha aggiunto che, secondo lui, il Milan manca di ambizione. A Milano, il 12 maggio 2026, si è parlato di una grande concentrazione di tifosi e sostenitori, che riempiono più della metà di San Siro. Il suo intervento ha attirato l’attenzione sui temi legati alla squadra e alla sua crescita.

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Milano, 12 maggio 2026 – Se li metti tutti insieme, riempiono ben più della metà di San Siro. E, in particolare, sono tutti milanisti “certificati” con nome e cognome, mentre oggi sugli spalti sono sempre di più i “turisti del pallone”, viaggiatori che inseriscono l’experience stadio nel loro pacchetto-vacanza a Milano. Parliamo dei quasi 50mila tifosi che hanno firmato la petizione Furlani Fuera, pubblicata sulla piattaforma Change.org per chiedere le dimissioni dell’attuale amministratore delegato rossonero, indicato come il principale responsabile del cattivo andamento del club. A idearla è stato Federico “Dismo” - preferisce usare lo pseudonimo - studente universitario di 22 anni, residente in Lombardia, tifoso rossonero fin dalla nascita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furlani Fuera, l’ideatore della petizione: “Successo rapido, non me l’aspettavo. Cosa manca a questo Milan? L’ambizione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegatoMilano, 7 maggio 2026 – Sono tempi molto neri e poco rossi per i tifosi del Milan. Milan, petizione contro Furlani: migliaia di firme per il licenziamento? Punti chiave Perché la strategia di Furlani mette a rischio i risultati sportivi? Chi sono i possibili sostituti individuati per la dirigenza... Si parla di: Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato; Furlani fuera | la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato. Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegatoL’iniziativa, lanciata da un supporter del Diavolo sulla piattaforma Change.org, veleggia verso quota 15mila firme. A quel punto potrà essere inviata al proprietario Gerry Cardinale ... msn.com