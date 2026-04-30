Simonelli | Il derby di Roma merita la domenica Caso-Rocchi? Siamo alla finestra

Il presidente della Lega Serie A ha dichiarato che il derby di Roma si giocherà di domenica. Ha anche commentato il caso Rocchi, affermando che si trovano in attesa di sviluppi. La sua attenzione è stata rivolta anche alla presentazione del progetto Road to Zero, un'iniziativa congiunta di Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Capitale, volta a organizzare una finale di Coppa Italia a impatto zero sull’ambiente.

Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a margine della conferenza di presentazione del progetto Road to Zero, l’iniziativa di Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Capitale per una finale di Coppa Italia a impatto zero per l’inquinamento ambientale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Simonelli: "Il derby di Roma merita la domenica. Caso-Rocchi? Siamo alla finestra" Notizie correlate Il caso Rocchi e il celebre ticchettio alla finestra del VarErrori o favori? Nona puntata con rinforzo: da Londra si collega Paolo Coraggio, secondo expat e secondo dottorato in studio, lasciando Raniero come... Roma, caso Celik: fumata nera per il rinnovo. La Juve è alla finestraIl futuro di Zeki Celik alla Roma si tinge di giallo, con il difensore turco che si trova ufficialmente al bivio tra il rinnovo e l’addio a parametro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scandalo arbitri, caso Gianluca Rocchi: cosa può succedere al calcio italiano; Inchiesta arbitri, Gravina difende la Figc dal commissariamento; Lega Serie A, Simonelli: Malagò? Dopo incontro oggi società a favore sono 19 e mezza; Uefa, le minacce: Niente Euro 2032 e squadre italiane fuori dalle coppe. Cosa rischia la Serie A dopo il caso Rocchi-arbitri. Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: Gervasoni ora dai PM, i testimoni: Designazioni pilotateLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it Simonelli sul caso Rocchi e arbitri: «Chi ha sbagliato pagherà, ma non si metta in dubbio la regolarità del sistema calcio»Il presidente della Lega serie A sposa nettamente il garantismo: «C'è un'indagine in corso e i giudizi affrettati provocano un danno reputazionale alla nostra serie A» ... corriere.it Calciopoli Arbitropoli caso #Rocchi, e poi scopri finalmente #Inter-Roma, punti scudetto, e "fatti i fatti tuoi". Ho suggerito all'amico Beppe di dare mandato all'avvocato Cappellini @Inter . Querele non libri! x.com L'indagine sportiva sin potrebbe riaprire sul caso Rocchi ma la riaprirà Chinè che in passato già ha archiviato Della serie le domande epocali: si può riaprire solo se si parla di Juventus #Juventus #chine #procura - facebook.com facebook