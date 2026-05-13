Caos Derby Presidente Rocca | La Lega ha fatto un disastro

La penultima giornata di Serie A ha suscitato forti polemiche dopo le decisioni prese durante il derby, con il presidente della società coinvolta che ha criticato pubblicamente la gestione della Lega. La situazione si è rapidamente complicata coinvolgendo anche il Viminale e le autorità locali, portando a una crisi istituzionale che mette in discussione l’organizzazione complessiva del campionato. La tensione tra le parti si è intensificata in un momento già delicato per il calcio italiano.

La gestione della penultima giornata di Serie A precipita in una crisi istituzionale senza precedenti che vede contrapposti i vertici dello sport, il Viminale e le autorità locali. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Lega Serie A ha formulato una proposta ufficiale in extremis per tentare di annullare lo slittamento del Derby Roma-Lazio a lunedì sera: l’idea è di anticipare la stracittadina a domenica 17 maggio alle ore 12:00, chiedendo contestualmente alla FITP ( Federazione Italiana Tennis e Padel ) di posticipare la finale degli Internazionali d’Italia alle ore 17:30. Questa mossa disperata punta a risolvere il cortocircuito organizzativo che sta tenendo in sospeso non solo la Capitale, ma l’intera corsa alla Champions League, bloccando la definizione dei calendari di tutte le dirette concorrenti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Orario derby, Ravezzani contro Sarri: “La colpa non è delle Lega, quello che ha detto è becerume. Avrebbe fatto un pò di cultura sportiva se avesse…”Nel post partita Cremonese-Lazio, mister Maurizio Sarri aveva criticato molto duramente la programmazione del derby capitolino che salvo cambiamenti...

Caos Derby, Piantedosi gela la Lega: “Rinvio scelta obbligata”La gestione dell’ordine pubblico per il prossimo derby della Capitale si trasforma in uno scontro frontale tra istituzioni e vertici sportivi.

Temi più discussi: Serie A, caos orari: Regione Lazio contro la Lega, Intervengano ministro e prefetto, derby lunedi; Derby Roma-Lazio, Rocca attacca la Lega: caos sul rinvio della partita; Derby, caos sull’orario. Si accende la polemica: Siamo un paese ridicolo; Il Prefetto smentisce la Serie A: il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Il campionato è nel caos.

Derby Roma-Lazio, Rocca attacca la Lega: caos sul rinvio della partita Continua qui ift.tt/a7WN8uk #lazio #laziopress x.com

Caos derby, il presidente del Lazio attacca ancora: La Lega Calcio ha fatto un disastroLa Lega Calcio ha fatto un disastro. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, già nelle scorse ore non particolarmente tenero con la Serie A, torna in argomento. Lo fa a Un giorno da Pecora ... tuttomercatoweb.com

Derby Roma-Lazio, Rocca attacca la Lega: caos sul rinvio della partitaC’è piena sintonia con la Prefettura sullo spostamento del derby di Roma, almeno sul piano politico. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aveva già manifestato il proprio consenso: Rin ... laziopress.it