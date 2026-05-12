Caos Derby | Lega Serie A contro il rinvio a lunedì

La Lega Serie A ha espresso forte disappunto per la decisione del Prefetto di Roma di spostare il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle 20:45. La posizione ufficiale dell'organizzazione è contraria al rinvio, che ha provocato reazioni di scontento tra le squadre e i tifosi, e ha portato a scontri tra le parti coinvolte. La questione ha generato un acceso dibattito sulla gestione degli eventi sportivi in città.

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La Lega Serie A rompe il silenzio e scatena una durissima offensiva contro la decisione del Prefetto di Roma di posticipare d’autorità il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. In una nota ufficiale dai toni senza precedenti, i vertici del calcio italiano denunciano un colpo alla regolarità della competizione, sottolineando come la contemporaneità obbligatoria delle ultime due giornate sia un caposaldo indefettibile a garanzia del sistema. Lo slittamento di Roma-Lazio, infatti, trascina con sé l’inevitabile rinvio di altre quattro sfide decisive per la corsa Champions coinvolgendo piazze come Genova, Torino, Como e Pisa, con un impatto logistico ed economico devastante per circa 300.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Notizie correlate Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionatoAlla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo... Leggi anche: De Siervo (Lega di Serie A): "Il derby Roma - Lazio si gioca lunedì? Non credo proprio" Argomenti più discussi: Caos derby di Roma: ecco perché si giocherà il 17 maggio alle 12.30; Derby di Roma, che caos: il rischio di mezza Serie A in campo lunedì pomeriggio; Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea; Caos Derby a Roma: la sfida con gli Internazionali di Tennis spacca la capitale, si gioca alle 12.30. ? LIVE - Caos #Derby. Il comunicato della Lega Serie A: Decisione incomprensibile. Revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune Segui live tutti gli aggiornamenti ? tinyurl.com/84fejxwm #ASRoma x.com Presidente di Lega Serie A Simonelli: Perché il derby di Roma è alle 12:30? Offre grande visibilità in Asia e rappresenta una scelta che si inserisce in una tendenza più ampia di espansione globale della Serie A. - reddit.com reddit Roma-Lazio, è caos: il Prefetto sposta il derby e contraddice la Lega. La dura replica della Lega: Contraddice se stessoLe autorità fanno slittare il calcio d’inizio alle ore 20:45 di lunedì 18 maggio, mandando in crisi le società chiamate a rispettare il principio di contemporaneità ... sport.virgilio.it