Caos Derby | Lega Serie A contro il rinvio a lunedì
La Lega Serie A ha espresso forte disappunto per la decisione del Prefetto di Roma di spostare il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle 20:45. La posizione ufficiale dell'organizzazione è contraria al rinvio, che ha provocato reazioni di scontento tra le squadre e i tifosi, e ha portato a scontri tra le parti coinvolte. La questione ha generato un acceso dibattito sulla gestione degli eventi sportivi in città.
La Lega Serie A rompe il silenzio e scatena una durissima offensiva contro la decisione del Prefetto di Roma di posticipare d’autorità il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. In una nota ufficiale dai toni senza precedenti, i vertici del calcio italiano denunciano un colpo alla regolarità della competizione, sottolineando come la contemporaneità obbligatoria delle ultime due giornate sia un caposaldo indefettibile a garanzia del sistema. Lo slittamento di Roma-Lazio, infatti, trascina con sé l’inevitabile rinvio di altre quattro sfide decisive per la corsa Champions coinvolgendo piazze come Genova, Torino, Como e Pisa, con un impatto logistico ed economico devastante per circa 300.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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