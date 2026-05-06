Rumori notturni per la raccolta rifiuti la replica di Alea | Scelta logistica obbligata per evitare il caos nel traffico

Dopo le segnalazioni di residenti che lamentavano rumori notturni legati alla raccolta dei rifiuti, Alea Ambiente ha diffuso una nota ufficiale. L'azienda ha spiegato che l'intervento notturno è stato scelto come soluzione logistica per evitare problemi di traffico durante le ore diurne. La questione è stata portata all'attenzione di alcuni cittadini attraverso un articolo pubblicato recentemente.

Dopo le recenti segnalazioni apparse su ForlìToday riguardanti i disagi acustici causati dalla raccolta differenziata nelle ore notturne, Alea Ambiente interviene ufficialmente per fare chiarezza. L’azienda ha voluto ringraziare i cittadini per lo spirito di osservazione, cogliendo l’occasione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Raffiche di vento e neve, ripercussioni nella raccolta rifiuti: ritardi nel porta a porta, ecco come agirà AleaPer effetto del maltempo, i servizi a domicilio di ritiro ingombranti, potature e Raee sono temporaneamente sospesi e riprenderanno regolarmente nei... Rifiuti dispersi dopo la raccolta, presa di posizione di Alea: "Richiamo agli standard di comportamento"Doppio intervento di Alea Ambiente nel territorio di Bertinoro a seguito di alcune segnalazioni su ForlìToday relative alla gestione del servizio di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rumori notturni per la raccolta rifiuti, la replica di Alea: Scelta logistica obbligata per evitare il caos nel traffico; Milano, 56enne lavorava in casa la cocaina: tradito dal ventilatore per solidificare la droga. Arrestato; Milano, la casa diventa un laboratorio per trasformare la cocaina da liquida a solida: arrestato 56enne; Il laboratorio della coca a Milano, da liquida trasformata in solida con il termoventilatore. Il ronzio notturno non fa dormire i vicini in un condominio di Milano: è un laboratorio di cocaina liquidaUn insolito rumore in via Teramo ha portato alla scoperta di una piccola 'fabbrica' chimica: ecco come funzionava il trucco per trasformare la droga ... milanotoday.it Movida a Napoli: rinviata la delibera su rumori e controlli per i locali.Napoli, 27 aprile 2026. Il provvedimento riguardante la movida in città subisce un ulteriore slittamento. Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale, è stata presa la decisione di rinviare la disc ... napolipiu.com Patrizia Groppelli. . Qui si parla di pavoni, chiaramente sono meglio dei maranza o di tanti altri rumori notturni!! In questi giorni a @dentrolanotizia - facebook.com facebook