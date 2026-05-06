Rumori notturni per la raccolta rifiuti la replica di Alea | Scelta logistica obbligata per evitare il caos nel traffico

Da forlitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le segnalazioni di residenti che lamentavano rumori notturni legati alla raccolta dei rifiuti, Alea Ambiente ha diffuso una nota ufficiale. L'azienda ha spiegato che l'intervento notturno è stato scelto come soluzione logistica per evitare problemi di traffico durante le ore diurne. La questione è stata portata all'attenzione di alcuni cittadini attraverso un articolo pubblicato recentemente.

Dopo le recenti segnalazioni apparse su ForlìToday riguardanti i disagi acustici causati dalla raccolta differenziata nelle ore notturne, Alea Ambiente interviene ufficialmente per fare chiarezza. L’azienda ha voluto ringraziare i cittadini per lo spirito di osservazione, cogliendo l’occasione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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