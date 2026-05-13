Caos derby la Lega Serie A attacca il prefetto di Roma | Revochi il rinvio Ecco cosa potrà succedere
La Lega Serie A ha chiesto ufficialmente al Prefetto di Roma di annullare il rinvio del derby, innescando un confronto acceso tra le due istituzioni. La disputa riguarda la data e l’orario della partita, con la Lega che insiste sulla ripresa come programmato. La questione si sta sviluppando in un clima di tensione tra il massimo organismo calcistico e le autorità romane, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.
È uno scontro totale quello fra Lega Serie A e Prefettura di Roma per la data (e orario) del derby della Capitale. Un caos totale e una lotta fra istituzioni mai vista e che continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Da una parte chi vuole la partita alle 12:30 di domenica, dall’altro chi il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Caos #RomaLazio, #derby rinviato a lunedì. E la Lega Serie A ricorre al Tar x.com
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