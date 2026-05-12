Roma-Lazio la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale | Revochi il rinvio del derby precedente pericoloso

La Lega Serie A ha chiesto al prefetto di Roma di revocare il rinvio del derby tra Roma e Lazio, definendo la decisione precedente pericolosa. La richiesta arriva dopo che si è verificato un disguido riguardo alla programmazione dell'incontro, con la Lega che si è detta contraria alla sospensione. La posizione ufficiale si inserisce in un contesto di tensione tra l'organizzazione calcistica e le autorità cittadine.

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