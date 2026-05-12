Roma-Lazio la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale | Revochi il rinvio del derby precedente pericoloso
La Lega Serie A ha chiesto al prefetto di Roma di revocare il rinvio del derby tra Roma e Lazio, definendo la decisione precedente pericolosa. La richiesta arriva dopo che si è verificato un disguido riguardo alla programmazione dell'incontro, con la Lega che si è detta contraria alla sospensione. La posizione ufficiale si inserisce in un contesto di tensione tra l'organizzazione calcistica e le autorità cittadine.
La Lega Serie A contro il prefetto Lamberto Giannini. Dopo il pasticcio, dunque, la presa di posizione. A poche ore dalla decisione del vertice della prefettura capitolina di spostare il derby della Capitale da domenica 17 maggio (ore 12.30) a lunedì 18 maggio, alle 20.45, arriva la nota della Lega Calcio. Una nota dura, annunciata dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, in cui le Prefetture e le Questure vengono accusate di “modificare i calendari delle partite a proprio piacimento disinteressandosi dei problemi dei tifosi, dei club, dei giocatori e delle televisioni”. Una modifica che “rappresenta un precedente estremamente pericoloso per la credibilità del sistema italiano nel gestire l’organizzazione di eventi nel nostro Paese”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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