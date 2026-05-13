Caos Croce Rossa volontari divisi | Difendiamo Griffini

Dopo la diffusione di una lettera aperta da parte di alcuni volontari della Croce Rossa di Cantù, si sono create tensioni interne. I volontari hanno preso posizione pubblicamente, sostenendo una persona specifica, e hanno espresso la volontà di difenderla. La lettera ha suscitato reazioni tra altri membri dell’organizzazione, portando a divisioni e discussioni sulla gestione e sulla leadership interna. La situazione ha attirato l’attenzione locale e ha generato un dibattito sulla coesione tra i volontari.

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Dopo la lettera aperta divulgata da un gruppo di volontari della Croce Rossa, di Cantù, con sui si chiedeva al Comitato Regionale e al Comitato Nazionale di valutare l’opportunità della candidatura di Giuseppe Griffini alla Presidenza del Comitato di Cantù, al fine di "tutelare l’onorabilità della Croce Rossa Italiana", in quanto già componente del Consiglio commissariato, è giunta la replica di un secondo gruppo di volontari, che esprime forte solidarietà all’ex presidente, ora nuovamente in corsa per le elezioni del 17 maggio. La sua candidatura, dicono, è infatti stata approvata il 2 maggio "non rilevando alcuna irregolarità o causa ostativa", in quando non risulta coinvolto nell’inchiesta della Procura di Como relativa alle appropriazioni di alimenti destinati ai bisognosi, che vede indagate dieci persone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos Croce Rossa, volontari divisi: "Difendiamo Griffini" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Croce Rossa Cantù, l’ex presidente Griffini si ricandida. Indignati i volontari: “Inaccettabile”Cantù, 12 maggio 2026 – La definiscono una “richiesta di intervento a tutela dell’onorabilità della Croce Rossa Italiana”, ed è firmata da un gruppo... Riposto onora i volontari: la bandiera della Croce Rossa sul Comune? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Municipio di Riposto? Chi ha guidato la delegazione durante la cerimonia nel... Argomenti più discussi: Caos Croce Rossa, volontari divisi: Difendiamo Griffini; Esercitazione della Cri. Duecento volontari in situazioni di emergenza; Esposta la bandiera della Croce Rossa sul municipio di Riposto; Cesena celebra la giornata della Croce Rossa Italiana. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati ... tg24.sky.it