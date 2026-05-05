Riposto onora i volontari | la bandiera della Croce Rossa sul Comune

A Riposto, la bandiera della Croce Rossa è stata issata sul municipio durante una cerimonia nel Salone comunale. La cerimonia è stata guidata da un rappresentante dell’associazione. Alla manifestazione hanno partecipato volontari e membri dell’amministrazione comunale, che hanno voluto così rendere omaggio ai volontari dell’organizzazione. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Municipio di Riposto?. Chi ha guidato la delegazione durante la cerimonia nel Salone comunale?. Come influisce il lavoro dei volontari sulla protezione civile locale?. Quali obiettivi vuole raggiungere il Comune con questa iniziativa sociale?.? In Breve L'assessore Carmelo D'Urso ha partecipato alla cerimonia nel salone municipale.. Alessio Tedesco guida la delegazione del Comitato jonico etneo.. La bandiera resterà esposta per tutta la settimana successiva all'8 maggio.. Il gesto rafforza la rete di protezione civile nei borghi di Riposto.. Il sindaco Davide Vasta ha consegnato ieri mattina la bandiera della Croce Rossa Italiana al Comune di Riposto, segnando l’inizio di una settimana dedicata alla celebrazione mondiale dell’organizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riposto onora i volontari: la bandiera della Croce Rossa sul Comune Notizie correlate La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Zanca, Municipio illuminato di rosso l’8 maggioMessina celebra la Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con un gesto simbolico: la consegna della bandiera dell’organizzazione al... Portavano a casa il cibo buono e davano ai poveri quello scaduto: dieci volontari della Croce Rossa indagatiCantù (Como), 25 marzo 2026 – Il timbro era chiaro, su ogni prodotto: «Aiuto Ue, prodotto non commerciabile». Tutti gli aggiornamenti Giornata mondiale della Croce Rossa, Riposto espone la bandiera sul Municipio in segno di riconoscenza ai volontariIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio, il Comune di Riposto aderisce all’iniziativa nazionale, esponendo sulla facciata del Municipi ... blogsicilia.it Croce rossa: nel 2025 oltre 66mila ore di volontariatoSono 66.067 ore di volontariato, 566 volontari, 2.285 servizi di emergenza-urgenza nell’anno 2025. È la fotografia della Croce rossa italiana – comitato di Viterbo, emersa mercoledì durante l’ assembl ... civonline.it