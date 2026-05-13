Caos calendari rispettate i tifosi! Rimpianto Malen o fiducia a Vlahovic? – PODCAST con Chiara Aleati e Marco Baridon

di Marco Baridon Caos calendari, rispettate i tifosi! Rimpianto Malen o fiducia a Vlahovic? Si accende il dibattito nell’ultima puntata di Sì o no. L’ultima puntata di “Sì o no”, il format YouTube di , ha messo a confronto Marco Baridon e Chiara Aleati sui temi più caldi del momento. In primo piano il caos calendari, con un dibattito serrato sui disagi subiti dai tifosi a causa delle incertezze legate alla sfida con la Fiorentina e alla contemporaneità dei match Champions. QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA Il focus si è poi spostato sul mercato: l’esplosione di Malen alla Roma rappresenta un rimpianto per la Juventus? Il giocatore era stato effettivamente proposto ai bianconeri, e la discussione ha analizzato se sia stata un’occasione persa o una scelta coerente con i piani dell’epoca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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