Caos calendari rispettate i tifosi! Rimpianto Malen o fiducia a Vlahovic? – PODCAST con Chiara Aleati e Marco Baridon

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Marco Baridon Caos calendari, rispettate i tifosi! Rimpianto Malen o fiducia a Vlahovic? Si accende il dibattito nell’ultima puntata di Sì o no. L’ultima puntata di  “Sì o no”, il format YouTube di  , ha messo a confronto  Marco Baridon  e  Chiara Aleati  sui temi più caldi del momento. In primo piano il  caos calendari, con un dibattito serrato sui disagi subiti dai tifosi a causa delle incertezze legate alla sfida con la Fiorentina e alla contemporaneità dei match Champions. QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA Il focus si è poi spostato sul mercato: l’esplosione di  Malen  alla Roma rappresenta un rimpianto per la Juventus? Il giocatore era stato effettivamente proposto ai bianconeri, e la discussione ha analizzato se sia stata un’occasione persa o una scelta coerente con i piani dell’epoca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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