In vista delle partite della Juventus, si discute sull’accoglienza riservata a Cuadrado e sull’effetto di Vlahovic sulla corsa allo scudetto. Chi segue le vicende bianconere si interroga se il pubblico sia più incline a fischiare o a mostrare indifferenza. La discussione si concentra sui temi caldi del momento senza tralasciare i dettagli più commentati tra tifosi e analisti.

Carnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate. Ultime Giuntoli, non solo la Roma su di lui: l’ex Juve è stato avvistato in questo stadio. Ecco tutti i dettagli Lobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativa Openda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. I dettagli Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve da scudetto con Vlahovic? Fischi o indifferenza, che accoglienza riservare a Cuadrado? | Sì o No – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

Juve da scudetto con Vlahovic? Fischi o indifferenza, che accoglienza riservare a Cuadrado? | Sì o No – VIDEOCarnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate.

Juventus, Boga titolare? Vlahovic e Cambiaso al momento della verità | Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Juventus, nell’ultima puntata di Si o No sul canale Youtube si è parlato di diversi temi fra cui Boga e anche la...

Contenuti utili per approfondire Juve da scudetto con Vlahovic Fischi o....

Temi più discussi: Roma-Juve, la Champions a tutti i costi; Roma-Juventus non è e non sarà mai una partita come tutte le altre; Roma-Juve da Champions, tiri, possesso, pressing: tutti i numeri di Gasperini e Spalletti; Spalletti vuole una Juventus da scudetto! Svelate le richieste del tecnico per firmare il rinnovo.

Il merito di Spalletti, la verità sulla lotta scudetto e il 9 migliore: la leggenda Juve non ha dubbiFabrizio Ravanelli elogia l'allenatore bianconero e consiglia il club sui prossimi acquisti: l'intervista completa ... tuttosport.com

Inter-Juve da batticuore: derby d'Italia fondamentale per scudetto e ChampionsGiornata di Serie A numero 25 tutt'altro che banale: a San Siro, la sera di San Valentino, battono forte i cuori nerazzurri e quelli bianconeri per un Inter-Juve che avrà un peso notevole su scudetto ... corrieredellosport.it

Juve, Openda così non va: 75 mila euro al minuto per segnare 1 gol in A Si aggiungano il costo del cartellino (43,9 milioni) e l'ingaggio (7,4 milioni lordi) del ventiseienne attaccante belga che ha realizzato solo una sola altra rete in Champions League. La cop - facebook.com facebook

#Yildiz fuori dal tunnel e le chance di Vlahovic per campo e futuro: da Juve-Pisa lo sprint Champions x.com