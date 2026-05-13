Caos all' Ufficio del Giudice di Pace | lettera al Ministro della Giustizia
All'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta si sono verificati problemi con i depositi telematici, che sono rimasti bloccati per diversi mesi, e gli uffici sono stati chiusi temporaneamente. La questione è stata segnalata all’attenzione del Ministro della Giustizia dall’avvocato Gianluigi Ramaglia. La situazione ha causato disagi tra gli operatori e gli utenti che si rivolgono all’ufficio.
Depositi telematici bloccati per mesi e blocco degli uffici al Giudice di Pace di Caserta. Una situazione di criticità denunciata dall’avvocato Gianluigi Ramaglia. “Da tempo si registrano ritardi ormai divenuti insostenibili nella lavorazione dei depositi telematici e nella gestione delle.🔗 Leggi su Casertanews.it
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