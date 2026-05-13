Caos all' Ufficio del Giudice di Pace | lettera al Ministro della Giustizia

All'Ufficio del Giudice di Pace di Caserta si sono verificati problemi con i depositi telematici, che sono rimasti bloccati per diversi mesi, e gli uffici sono stati chiusi temporaneamente. La questione è stata segnalata all’attenzione del Ministro della Giustizia dall’avvocato Gianluigi Ramaglia. La situazione ha causato disagi tra gli operatori e gli utenti che si rivolgono all’ufficio.

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Depositi telematici bloccati per mesi e blocco degli uffici al Giudice di Pace di Caserta. Una situazione di criticità denunciata dall’avvocato Gianluigi Ramaglia. “Da tempo si registrano ritardi ormai divenuti insostenibili nella lavorazione dei depositi telematici e nella gestione delle.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Incendio all’ufficio del giudice di pace di Marano, un arresto della FinanzaTempo di lettura: < 1 minutoPer l’incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza... Incendio nell’ufficio del Giudice di Pace a Marano, arrestato 32enneLa Guardia di Finanza ha arrestato un 32enne di Giugliano: si sarebbe reso responsabile dell'incendio dello scorso 24 febbraio negli uffici del... Temi più discussi: Alessandria, uffici del giudice di pace nel caos: le cause civili sono ferme da oltre un mese; Caos Tari, Ama spende 4 milioni per smaltire le pratiche. Ma negli uffici c’è aria tesa; Giustizia al collasso a Caserta: interpellanza parlamentare dell’Onorevole Enrica Alifano, avvocata casertana del M5S, sul caos al Giudice di Pace; Stazione nel caos, scatta il rimpatrio: espulso l’uomo che terrorizzava residenti e negozianti. Alessandria, uffici del giudice di pace nel caos: le cause civili sono ferme da oltre un mese x.com Il Tempio delle Teschi! reddit Rebus ufficio del Giudice di pace: Molti si rivolgono a Pontedera che però non ha competenzaCittadini di San Miniato e comuni limitrofi nella competenza dell’ufficio (Santa Croce, Castelfranco, Montopoli) si stanno rivolgendo all’ufficio del giudice di pace di Pontedera per deposito atti o ... lanazione.it Ufficio del giudice di pace. Organico, arrivano rinforzi. Assegnate due magistrateArrivano rinforzi all’ufficio del giudice di pace spezzino. Lunedì 2 febbraio prendono, infatti, servizio due nuove magistrate onorarie. Si tratta di Barbara Busi e Ilaria Steccaglia. Andranno ad ... lanazione.it