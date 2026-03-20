Incendio nell'ufficio del Giudice di Pace a Marano arrestato 32enne

La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 32 anni, residente a Giugliano, accusato di aver appiccato l’incendio negli uffici del Giudice di Pace di Marano il 24 febbraio. L’incendio ha causato danni agli ambienti e ha reso necessari interventi di spegnimento. L’arresto è stato effettuato poco dopo i rilievi e le indagini sulla vicenda.

La Guardia di Finanza ha arrestato un 32enne di Giugliano: si sarebbe reso responsabile dell'incendio dello scorso 24 febbraio negli uffici del giudice di pace di Marano (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Marano, incendio agli uffici del Giudice di Pace: arrestato 32enne di GiuglianoUn uomo di 32 anni, residente a Giugliano in Campania, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio ai locali che ospitano gli uffici... Incendio all’ufficio del giudice di pace di Marano, un arresto della FinanzaTempo di lettura: < 1 minutoPer l’incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio nell 8217 ufficio del Giudice... Temi più discussi: Mogliano, occupano case per bivaccare e aggrediscono gli agenti: arrestati ma il giudice di pace blocca l’espulsione; Marano, intervista esclusiva (video) al prefetto Vincenzo Cardellicchio: sicurezza, strade, cimitero, rottamazione, rifiuti e beni confiscati; OMESSO VERSAMENTO FATTURE IDRICHE, ACQULATINA RINUNCIA ALLA CAUSA; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar. Incendio all'ufficio del giudice di pace di Marano: arrestato un 32ennePer l'incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo ... msn.com Incendio all'ufficio del giudice di pace di Marano, un arresto della FinanzaPer l'incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 32 anni di Giugliano. L'incendio è divampato nella not ... ansa.it Buona sera, ho bisogno di una sostituzione per il 19 marzo al Giudice Di Pace Di Sant’Agata di Militello, contattatemi in privato, grazie - facebook.com facebook