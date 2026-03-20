Un incendio ha danneggiato gli uffici del giudice di pace di Marano, che sono stati chiusi temporaneamente. La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 32 anni proveniente da Giugliano in relazione all’incendio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel corso delle indagini coordinate per accertare le responsabilità. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per l’incendio agli uffici del giudice di pace di Marano, che è al momento chiuso, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 32 anni di Giugliano. L’incendio è divampato nella nottata dello scorso 24 febbraio. A casa dell’indagato gli investigatori hanno trovato alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati la notte dell’incendio. Nel portabagagli dell’auto è stata rinvenuta una tanica che, secondo gli investigatori, avrebbe contenuto della benzina. Il provvedimento è stato emesso dal gip di tribunale di Napoli Nord. A coordinare le indagini è stata la Procura che nel dicembre scorso ha disposto il sequestro dell’intero edificio dove aveva sede l’ufficio giudiziario per inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio all’ufficio del giudice di pace di Marano, un arresto della Finanza

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