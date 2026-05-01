Canoa polo al via la Serie A | doppio impegno per Catania tra Rovigo e Cagliari

Il fine settimana segna l'inizio della Serie A di canoa polo, con le partite di apertura maschili e femminili. Gli uomini scenderanno in acqua a Cagliari, mentre le squadre femminili giocheranno a Rovigo presso la Piscina Comunale di Viale Porta Po. Questo primo turno coinvolge più squadre e rappresenta il debutto ufficiale della stagione 20232024.

Nel weekend prenderà il via la Serie A maschile e femminile di canoa polo. Doppio campo di gara per il primo turno, che vedrà gli uomini impegnati a Cagliari e le donne a Rovigo (Piscina Comunale di Viale Porta Po). Il Gruppo Sportivo Canoa Catania allenato da coach Salvo Cannavò, nella kermesse.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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